Milas Belediye Başkanı: Yangın yoğun bir şekilde devam ediyor, acil müdahale şart

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'de yangının yoğun bir şekilde devam ettiğini, 2 yangının birleştiğini belirterek, "Acil müdahale ihtiyacı var. Uçakların gelmesi lazım" dedi. Tokat, bölgede tahliyeler yapıldığını bildirdi.

SOZCU.COM.TR

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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının devam ettiği Milas ilçesinin Çökertme Mahallesi’nden son durumu paylaştı.

“Şu anda yangın Çökertme'nin hemen yanındaki sırtlarda, yoğun bir şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle Çökertme'ye doğru geliyor” bilgisini veren Tokat, “Acil müdahale ihtiyacı var. Yetkililerle görüştük. Buraya arazöz desteğiyle birlikte helikopterlerin hatta uçakların tekrar devreye girmesi gerektiğini ifade ettik. Helikopter geldi ama uçakları bekliyoruz” diye konuştu.

TAHLİYELER YAPILIYOR

“Yeni yanan yer ile eski yangın yeri birleşmiş durumda. Sırtlardan aşağı inmesi durumunda ciddi olarak Çökertme sahili zarar görecek” diyen Tokat, bölgede tahliyelerin yapıldığını bildirdi.

Tokat, “Buraya hemen müdahale şart. Havanın kararmasıyla birlikte burada müdahale imkanı kalmayacak ve Çökertme'yi kendi kaderiyle baş başa bırakmış olacağız” uyarılarında bulundu.

“ÇÖKERTME YANIYOR, UÇAK DESTEĞİ YOK”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Çökertme yanıyor. Helikopter ve uçak desteği yok. Yol kapanıyor. Başkanımızın çığlığını ülkeyi yönetenler duymuyor” dedi.