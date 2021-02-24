Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından, Milas Belediyesi'nin Yapı Denetim Birimi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda belediye personelleri ruhsat verme işlemlerinde yasalara aykırı hareket etme nedeniyle H.G, A.F.A ve A.A ile müteahhit A.A gözaltına alındı.

EVLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan bazı memurların, usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi alınması üzerine başlatılan çalışmada, suç unsuru deliller tespit edildi.

Sabah saat 07:30'da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda, belediye personelleri H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. evlerinde gözaltına alındı. Ayrıca A.F.A. isimli personelin evinde yapılan aramada 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Zanlıların, “Rüşvet ve irtikap” suçlarından Cuma günü adliyeye sevk edileceği bildirildi. Operasyonda şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın ilerleyen saatlerde yazılı basın açıklaması yapacağı belirtildi.