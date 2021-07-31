Milas yangını Bodrum’a ulaştı: Bir köy boşaltıldı

Akşam saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangın büyüyerek, Bodrum'un Mazıköy Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yukarı Mazıköyü jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. 20 arazöz, 130 orman işçisi, 6 iş makinesi yangın söndürme çalışmasına devam ediyor.

YAŞAR ANTER

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Akşam saatlerinde Milas'ın Beyciler Köyü ile Kısırlar Köyü arasında başlayan orman yangını bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyerek kontrol altına alınamadı. Alevler yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Bodrum'un Maziköy Mahallesi'ne kadar ulaştı. 20 arazöz, 130 orman işçisi, 6 iş makinesi yangın söndürme çalışmasına devam ediyor.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin ulaşmasıyla Yukarı Mazı Köyü boşaltıldı. Köyün girişindeki bazı hayvan ağır ve ağılların yandığı belirtildi. Köylüler ve köydeki hayvanlar tahliye edildi.

“ALEVLER KÖYÜN İÇİNE KADAR GELDİ”

Mazıköy'den restoran işletmecisi ve AKUT gönüllüsü Önder Akkaş, “Vezneler Köyü ile başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle köyümüze 100 metre kalınca jandarma ekiplerinin yardımıyla köyü tahliye ettik. Alevler köyün içine kadar geldi. Birkaç ahıl ve hayvan ahırının yandığını öğrendik. Şu anda bölgede tedbir almaya çalışıyoruız. Alevler aşağı Mazı Köyü'ne kadar ulaşabilir” diye konuştu.

OTELLERİN BOŞALTILDIĞI ANLARDA PANİK YAŞANDI

Bodrum Umurca'da öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını sırasında, alevlerin tehdit ettiği evler ile oteller boşaltıldı.

Saat 14.30 sıralarında İçmeler bölgesindeki üç otel polislerin de uyarıları ile tahliye edildi. O anlarda yaşanan panik, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi terk etme çabaları vatandaş kameralarına yansıdı.

Bölgede alevler bir süre sonra etkisini yitirdi. Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam etti.

ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI; 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. İtfaiye ekipleri ve orman arazözleri karadan, takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan müdahale edip, alevlerin önünün kesti.

Tersanede çalışanları da hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Geniş bir alanda etkili olan yangında, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle faklı bölgelerde alevlenmelerin yaşanması söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

TURİSTLER TEKNELERLE BOŞALTILDI, ALEVLER OTELE YAKLAŞINCA PANİK YAŞANDI

İçmeler Mahallesi’ndeki bir otelde bulunan turistler otele 20 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle büyük panik yaşadı. Bavullarını alan turistler oteli boşaltırken İçmeler Caddesi üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Belediye, zabıta ve polis ekipleri alevlerin tersaneleri tehdit etmesi ile İçmeler Caddesi’ne trafiğe kapattı, bölgeye onlarca ambulans sevk edildi.

6 İŞÇİ YARALANDI

Alevlerin milyonlarca dolarlık yatların bulunduğu tersanelerle kereste fabrikaları ve sentetik boya atölyelerini tehdit etmesi üzerine tersane işçileri alevlerin içine kadar girerek müdahale etti. Alevlere müdahale ederken yaralanan altı işçi ambulanslarda tedavi edildi.

50 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Yaklaşık 50 hektarlık alanın kül olduğu yan akşam saatlerinde ormalardan zeytin arazilerine sıçradı. Onlarca asırlık zeytin ağacı kül oldu. Kontrol altına alınamayan yangının Tırman Tepesi'nden Yalı Mahallesi'ne doğru gittiği, alevlerin tersaneler bölgesini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ, BİR OTEL BOŞALTILDI

Bodrum'da İçmeler Mahallesi’ndeki yangın 20.45 sıralarında kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sırasında yangın yeniden alevlendi.

İçmeler Mahallesi’ndeki yangında alevler bir otele 20-30 metre kadar yaklaştı. Bunun üzerine oteldeki tüm personel ve turistler tahliye edildi.

Yaklaşık 350-400 turist başka otellere gönderilmek üzere araçlara bindirildi. Yangına havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale ediliyor.