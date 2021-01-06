Milletvekiline ‘köpek’ demek suç sayılmadı

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ağustos 2019'da kendisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S. hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık M.S. savunmasında, “Benim telefonum kızım tarafından yüklenmiş Facebook uygulaması vardır. Ben burada internete girerek çeşitli paylaşımlar yaparım. Ancak bana okuduğunuz ve müştekiye yönelik sözleri yazıp yazmadığımı hatırlamıyorum. Böyle bir durum varsa kendisinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Müşteki Ravza Kavakçı Kan'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, M.S. hakkında beraat kararı verdi.

‘YELLOZ’ RENCİDE EDECEK BOYUTTA DEĞİL

Mahkemenin gerekçeli kararında, ‘yelloz’ kelimesinin kelime anlamlarına yer verilerek, anlamları itibariyle incelendiğinde argo nitelikli sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmadığı belirtilerek, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Öte yandan paylaşımdaki ‘köpek’ sözlerine ilişkin, “Köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde hakaret iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer hayvanlardan farkının bulunmadığı, köpeklerin zaman zaman evimizde bizimle yaşayan, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran, uyuşturucu maddelerde suç ve suçluyla mücadele esnasında yardımcı olan sevimli dostlarımız olduğu” ifadelerine yer verilerek, köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği kaydedildi.