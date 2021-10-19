Milyarlık ihaleyi yargı iptal etti, yüklenici firma oralı olmalı

İdari yargı fahiş fiyat diyerek Bursaray Emek-YHT-Şehir Hastanesi metro hattı ihalesini iptal etti, yürütmeyi de durdurdu ama Ulaştırma Bakanlığı’ndan adrese teslim ihaleyi alan yüklenici firma oralı olmadı.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Şehir Hastanesi metro inşaatı, yargının ihaleyi 2. kez iptal etmesine rağmen devam ediyor.

“FİRMAYA HUKUK GARANTİSİ Mİ VERİLDİ?”

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, idari yargı tarafından ikinci kez ihalesi iptal edilen ve yürütmenin durdurulduğu Bursaray Emek-YHT-Şehir Hastanesi metro inşaatındaki durumu görmek için Balat'ta temel atma töreninin yapıldığı alana gitti. Bölgedeki çalışmaların devam ettiğini gören Karaca, “idari yargı kararına rağmen firma hukuk tanımaz bir tutumla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi aklımızda bazı sorular var. Bu firmaya hukuk garantisi mi verdiler? Bu firmaya hangi hukuki çerçeve içerisinde hak ediş ödemesi yapılıyor?” diye sordu.

“İNŞAAT ALANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan hizmete hiç kimse karşı değil. AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, 2018 yılında Bursa kamuoyu gündemine getirdiğinde, bu hattın yapım bedelini 600 milyon lira olarak Bursa kamuoyuna ilan etmişti. Aradan geçen bir yıl kadar sonra yapılan ihalede ise yaklaşık 3 katına ihale edildi. Orada bu fahiş fiyat artışına başka Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki geldi.

*Bu tepkilerden sonra Danıştay’ın iptal ettiği ihale ikinci kez yapıldı ve yine aynı firmaya verildi, bu kez 342 milyon lira daha fazla bir fiyatla 1 milyar 950 milyon liraya aynı firmaya tekrar ihale edildi.

*Fakat rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olmasına rağmen ihaleyi alan firma çalışmaya devam ediyor. Şimdi kaygımız şu. Acaba aynı firmaya bu kez daha fazla bir fiyatla mı, daha fazla bir hak edişle mi bu ihale verilecek?”