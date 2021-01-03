Motosiklet otomobile saplandı: Bir ölü

Kaza saat 08.30 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DFE 683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli sürücü bir motosiklete arkadan çarptı.

200 METRE SONRA DURABİLDİ

Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. (DHA)

