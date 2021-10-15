MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 4’ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını açıkladı. 4'ünün FETÖ üyesi olduğu belirtildi.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” DHA