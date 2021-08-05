Muğla’da alevler ormanları yuttu! Milas simsiyah oldu

Muğla’da 8 gün önce Marmaris’te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı. Bölgedeki son durumu aktaran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının yüksek gerilim hatlarını tehdit ettiğini belirterek "Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir. Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce başlayan ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikmer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlar geride kalan 8 güne rağmen halen devam ediyor.

Binlerce dönüm alanın küle döndüğü orman yangınında seyrine doyum olmayan yemyeşil ormanlar simsiyah oldu. Havadan çekilen görüntülerde objektiflere yansıyan manzara yürekleri dağladı.

7 İLÇEDE 54 MAHALLE BOŞALTILDI

Muğla'nın ilçelerinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarında bugüne kadar 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaş tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ise 17 mahallede (Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç) tahliye işlemleri başlatılırken, vatandaşların tahliyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ve deniz yolu ulaşımları ile gerçekleştirildi. Bölgede bulunan 4 bin 994 hane boşaltılırken, 8 bin 743 vatandaş güvenli alanlara taşındı.

MUĞLA’DA SON DURUM

Marmaris'te Turunç ve Orhaniye bölgesinde, Milas büyük yangını Fesleğen ve Ören'in ormanlık alanında sürerken, Milas Kıyıkışlacık yangını kısmen kontrol altında, Köyceğiz yangını da Akköprü bölgesi istikametinde devam ediyor.

Kavaklıdere ilçesindeki yangın Menteşe ilçesi sınırlarına sıçradı ve bu bölgede devam ediyor. Seydikemer ve Bodrum orman yangınlarının ise kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

“MİLAS VE BODRUM’A ELEKTRİK VERİLMEYEBİLİR”



Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, orman yangınının son durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yangının Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandığını belirten Tokat, “Bayır Mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor” dedi. (İHA)



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