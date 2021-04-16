Muhalefet işte bunun için var

Muhalefet partileri, depolarda kalan soğan ve patatesin vatandaşa dağıtılması ile emeklilere verilen 1000 liralık bayram ikramiyesine zam yapılmasını istemişti. İktidar bu iki öneriyi de kabul etmişti. Muhalefetin TBMM'de dile getirdiği bir sorun daha çözüme kavuştu.

‘KALBİNDE KURŞUN VAR'

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de birçok kez terörle mücadelede yaralanan ve uzuv kaybı yüzde 40'ın altında olduğu için “Gazi sayılmayan” 19 bin kahramanın çilesini dile getirdi. Çelebi, “Kafatasında hâlâ şarapnel paçası ya da mermi olan, çatışmada parmaklarını kaybetmiş olanlar var. Kalbinde kurşunla yaşıyor ama gazi değil. Sağlık kurulunda ölçüp biçiyorlar, uzuv kaybı yüzde 40'ın altında ise gazi olamıyor” dedi. Muhalefetin çabasıyla “Gazi sayılmayan” kahramanların sesi nihayet duyuldu.

‘BU VİCDANİ DEĞİL'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu konuyla ilgili Meclis'e bir yasa teklifi verdi. Yönter, “Terörle mücadelede aynı amaç uğruna mücadele verdiği halde yaralanma derecesi dikkate alınarak bazı kahramanlara gazilik unvanı verilmiyor. Bu durum vicdani ve hukuki değil” dedi. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AKP'nin de destek vereceği MHP'li Yönter'in teklifine göre terörle mücadelede yaralanan ve sağlık şartları yönetmeliğine uymayan asker ve polislere, yaralanma derecesine bakılmadan, gazilik unvanı verilecek ve şeref aylığı bağlanacak.