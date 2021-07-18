Muharrem İnce’den çok sert mülteci açıklaması

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Suriyeli göçmenlerin ardından Afganistan'da Taliban zulmünden kaçan göçmenlerin de kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye gelmesine sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

“İKTİDAR SUSPUS!”

“Mülteciler kontrolsüz şekilde akın akın sınırlarımızdan geçiyor” ifadelerini kullanan İnce, “Kocaeli’de bir baba kızının acısıyla feryat ediyor; yurdun dört bir yanından mültecilerin saldırı haberleri geliyor. İktidar suspus! Hudut namustur! Devleti yönetenler namusuna sahip çıkmak zorundadır” açıklamasında bulundu.

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