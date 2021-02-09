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Muharrem İnce’den Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na CHP'den istifa eden Muharrem İnce'den tepki geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:05, 09/02/2021
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Muharrem İnce’den Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı’na tepki

Geçtiğimiz günlerde CHP’ten istifasını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli Uzay Programı hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“İLERLEME VAR”

İnce, “2011’de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefini kek ve kıraathaneden uzaya doğru çevirmiş olman da bir gelişme, ilerleme var” dedi.

“NE DİNİ ANLAMIŞTIR NE DE AKADEMİSYENLİĞİ”

İnce, yaptığı diğer paylaşımda da Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a tepki gösterdi.

İnce, “Bu milletin evlatlarını ölümle tehdit edecek kadar gözü dönmüş olan bir İlahiyat Fakültesi dekanı ne dini anlamıştır ne akademisyenliği. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olan bu kişi derhal görevinden alınmalı ve cezalandırılmalıdır!” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:23:04,