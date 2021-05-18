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‘Nasıl ki Filistin protestolarına, şampiyonluk kutlamalarına engel olmadınız, 19 Mayıs kutlamalarına da engel koymayın’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılmak istenilen kutlamalar için İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valisi’ne çağrıda bulundu.

Güncellenme: 18:04, 18/05/2021
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‘Nasıl ki Filistin protestolarına, şampiyonluk kutlamalarına engel olmadınız, 19 Mayıs kutlamalarına da engel koymayın’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

* Bu sene de bayramlarımızı pandemi koşullarında karşılıyoruz! Tüm tedbirleri alarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istiyoruz. Gençlerimiz ve hep genç kalanlar heyecanlı…

* 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ata'mızın huzuruna çıkmak için saatleri saymaya başladılar… Buradan Ankara Valisi ve İçişleri Bakanına çağrı yapıyorum. Nasıl ki Filistin protestolarına, şampiyonluk kutlamalarına engel olmadınız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, gençlerimizin, vatandaşlarımızın Anıtkabir'e Ata'mızın huzuruna çıkmasına da engel koymayın.

* Milli Eğitim Bakanımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Yüz yüze eğitim öğretime devam eden 8. Ve 12 sınıf öğrencilerinin okullarda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaları için gerekli tedbirleri alarak; gençlerimizin Ata'larına olan sevgi ve minnet duygularını ifade etmelerine fırsat verin.

* Yıllar oldu bayramlarımızı ağız tadıyla, gönlümüzce kutlayamıyoruz. AKP iktidarı milli bayramlarımızın kutlanmasının önüne akıl almaz engeller koydu, koymaya da devam ediyor

“BUNLAR NAFİLE ÇABALARDIR!”

* Bunlar nafile çabalardır! Bize her gün 19 Mayıs! Çünkü bizde… 13 Kasım 2018'de İstanbul boğazından işgal donanmasına bakarak ‘Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün umudu var!

* 6 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığı var! 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ruhu var! Başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

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