Neden her gün 5 porsiyon meyve sebze tüketmeli?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sağlıklı bir yaşam için daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen “Günde 5 porsiyon sebze ve meyve” miktarını 10 porsiyona çıkardı. İki milyondan fazla insanın yeme alışkanlıklarını inceleyen bilimsel çalışmaya göre günde 10 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesiyle yılda 7.8 milyon erken ölümün önüne geçilebilir.

Araştırmadan elde edilen verilere göre günde 200 gram sebze ve meyve kardiyovasküler hastalıkları yüzde 13; 800 gram sebze ve meyve ise yüzde 28 oranında azaltır. Günde 200 gram meyve ve sebze kanser riskini yüzde 4; 800 gramı ise yüzde 13 oranında azaltırken; 200 gram sebze ve meyve erken ölümleri yüzde 15; 800 gram sebze ve meyve ise yüzde 31 oranında önlüyor.

AZI BİLE FAYDA SAĞLIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre insanlar günde 5 porsiyon (400 gr) bile sebze ve meyve tüketmiyor. Ancak son araştırmaya göre sebze ve meyveleri az miktarlarda tüketmek bile sağlık açısından olumlu bir etki yaratıyor.

VİRÜSE KARŞI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Meyve ve sebze tüketimi pandemi sürecinde de çok önemli. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüslere karşı vücutta bir koruma kalkanı oluşturuyor.

İŞTE EN ÖNEMLİ ETKİLERİ

Sebze ve meyvelerin içinde insan vücudu için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lif, antioksidan ve antikanserojen birçok besin maddesi bulunur. Kolesterol ve tansiyonu düşürüp, damar sağlığını destekleyerek, bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyveler kanser riskini de azaltır. Özellikle bazı sebze ve meyve grupları içlerinde birçok güçlü kanser savaşçısı besin maddesini bol miktarda içerir. Turpgiller, alyum sebzeleri ve dutsu meyveler bunların en başında gelir.

Bunun dışında gökkuşağını oluşturan her renkte sebze ve meyveyi yemek genel sağlık ve kanseri önleme açısından önemlidir. Her renk; kanserle savaşan başka bir besine karşılık gelir. Amerikan Tarım Bakanlığı'na göre; farklı renklerde sebze ve meyve tüketmek kanser, kalp ve diyabet gibi hastalıkların riskini en aza indirir. Amerikan Diyabetik Derneği'ne göre vejetaryenlerin kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklardan ölüm oranları vejetaryen olmayanlardan daha düşüktür.