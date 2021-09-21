Öğrencilerin eylemi devam ediyor: Çantaları yastık oldu

Üniversite öğrencilerinin, barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları geceyi dışarıda geçirme eylemleri 3. gününde büyüyerek devam etti. Yurdun birçok noktasında eş zamanlı olarak parklarda toplanan gençler, geceyi dışarıda geçiriyor. Sosyal medya kampanyasında gençler, 'Çantamız Yastık' etiketiyle paylaşımlarda bulunuyor.

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Birçok ilde, özellikle büyük kentlerde üniversite öğrencilerinin yüksek ücretler ve kapasite yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulamaması sorununa dikkat çekmek için başlatılan ‘geceyi sokakta geçirme' eylemleri 3. gününe girdi. Ülkenin birçok noktasında gençler parklarda toplandı.

“BUGÜN HAVA SOĞUK”

İstanbul Bakırköy'de toplanan ‘Barınamıyoruz Hareketi' üyesi genç, “Bugün havalar düne göre biraz daha soğuk. Havalar soğumaya doğru gidiyor. Biz bugün buradayız. Sizin çayını, çorbanızı bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Herkesi destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

İzmir'de ise bir grup genç Karşıyaka ilçesinde Osman Bey Parkı'nda toplandı. Kocaeli'de Cumhuriyet Parkı'nda toplanan gençler “Sabaha kadar buradayız” dedi. Ankara’da gençler Seğmenler Parkı'nda toplandı.

“ÇANTAMIZ YASTIK”

Sosyal medyada ‘Barınamıyoruz’ ve ‘Çantamız Yasık’ etiketlerinde öğrencilerden destek mesajları paylaşılıyor.