Okullara Suriyeli, Afgan ve Iraklı öğrenci kaydı yapın talimatı

Antalya'da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara; Suriyeli, Afgan ve Iraklı öğrenciler için ortaöğretim kaydını yapın talimatı gönderildi. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez "Bu bir dayatmadır" diyerek, uygulamaya tepki gösterdi.

İSMAIL AKIN

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Türkiye büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya… Antalya’da Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, “Özellikle Suriyeli, Afgan ve Iraklı olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretimden mahrum kalmamaları için ortaöğretim yerleştirme işlemlerinin ilçemizce oluşturulan İlçe Nakil ve Yerleştirme Komisyonlarca durumlarının değerlendirilmesi yapılarak kayıtları gerçekleştirilecektir” talimatı gönderildi.

Uygulamanın eğitim hakkına aykırı bir tutum olduğunu söyleyen Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, şunları söyledi:

– Okullarda kayıt dönemi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce aldığı bir kararla İmam Hatip Ortaokullarına kayıt için adres şartını kaldırmıştı. Böylece her öğrenci istediği İmam Hatip Ortaokuluna adres şartı aranmaksızın kayıt yaptırma hakkını elde etmiş oldu.

– Şimdi de liselerde tercihlerine yerleştirilmeyen çok sayıda öğrenci ve tercih yapmalarına olanak sağlanmayan mülteci, yabancı uyruklu öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca boş kontenjanı olan okullara yerleştirilecekler. Liselerde Anadolu liseleri kontenjanları yerleştirmeler ile dolmuş durumda. Bu nedenle yerleştirilmeyen ve tercih yapmalarına olanak verilmeyen öğrenciler boş kalan imam hatip Liselerine ve az sayıda kontenjan bulunan meslek liselerine yerleştirilecekler. Eğer bu okulu kabul etmezler ise açık liselere kayıtları yapılacak.

EĞİTİM HAKKINA AYKIRI BİR TUTUM

– Bakanlık uyguladığı bu sistemle yüz binlerce öğrenciyi ve veliyi tercihleri dışındaki imam hatip liselerine ya da özel okullara mahkum etmiş oluyor. Bu öğrencilerin neredeyse tamamına yakını yoksul halk çocukları. Milli Eğitim Bakanlığı böylece boş kalan imam hatip Liselerini mülteci öğrencilerle, tercihine yerleştirilmeyen yoksul halk çocukları ile doldurmayı planlıyor. Bu uygulama eğitim hakkına aykırı bir tutumdur.

– Her öğrenci yetenek ve istediğine uygun okul türünde eğitim görme hakkından mahrum edilmemeli. Dayatmalarla eğitim süreçlerinin yürütülemeyeceğini ve başarının oluşmayacağını vurgulamak isteriz. Bu tür baskılar ve uygulamalar laik eğitim anlayışından ne denli uzaklaşıldığını da açık bir şekilde göstermektedir.

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