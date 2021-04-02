Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Sosyal medyadan bir iletiyi yeniden paylaştığı için hakkında verilen ve kesinleşen 2 yıl 6 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ankara’daki evinden gözaltına alınan Gergerlioğlu’nun polislerce götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. Halkın iradesine kelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir! ” ifadelerine yer verildi.

AYM REDDETMİŞTİ

Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, önce TBMM’de ardından evinde karara direneceğini söylemişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi yönünde verilen kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren AYM ‘yetkisizlik' gerekçesiyle talebi reddetmişti.

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