Orman yangınlarıyla mücadele için “bambi” önerisi

Orman yangınlarıyla mücadelede başka ülkelerin uçaklarına muhtaç hale gelen Türkiye için pratik ve ucuz bir çözüm önerisi geldi. Silahlı Kuvvetler’in elindeki yaklaşık 600 helikopterin bir kısmının, bir çeşit su taşıyıcı olan “bambi”ler monte edilerek orman yangınlarıyla mücadele aracına dönüştürülmesi öneriliyor.

YUSUF DEMİR

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Orman yangınlarıyla mücadelede uzun yıllar dünyaya yardıma koşan Türkiye, THK uçakları devre dışı bırakılınca dünyadan yardım alır hale geldi.

Türkiye günlerdir, Akdeniz kıyısında binlerce hektar cennet ormanını kaybederken, Orman Bakanlığı'nın havadan mücadele konusundaki zaafiyetini kısa sürede giderebilecek bir çözüm önerisi tartışılıyor.

Kaynaklar daha önce birçok defa gündeme gelen bu çözümü şöyle özetliyor:

“Bu sistemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki helikopterler, devletin orman yangınlarıyla mücadele planına dahil ediliyor.

Bu helikopterlere “bambi” denilen su taşıma aparatı monte edilerek ihtiyaç duyulduğunda mevcut yangınla mücadele organizasyonuna çok güçlü bir destek sağlanmış oluyor.

Sistemin çok ucuz bir maliyeti olacağını aktaran kaynaklar örneğin her biri 100-150 bin dolar olan “bambi”lerden 100 tane satın alınsa toplam maliyet sadece 10-15 milyon lira arasında olacaktır.

Bu sayede Türkiye'de zaten geniş bir coğrafyada konuşlu helikopterler hazır birer orman yangınlarıyla mücadele aracına dönüşecektir.”

TÜRK ASKERİ MÜHENDİSLER BAMBİLERİ TÜRKİYE'DE YAPMAYI BAŞARMIŞ

Yıllarca TSK’da helikopter pilotluğu ve öğretmenliği yapmış, halen kaza kırım heyetlerinde görev üstlenen konusunda Türkiye'nin en tecrübeli isimlerinden biri olan Kaptan Pilot Eyup Turşucu, bu çözümün teknik olarak rahatlıkla uygulanabilir olduğunu kaydetti. Hatta bunun 1990'lı yıllarda gerçekleştirildiğini de açıkladı.

Kaptan Pilot Eyup Turşucu SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi:

“Bu dünyada sıkça rastlanan bir çözümdür. Mi 17'ler Türkiye'ye getirildiği zaman Rusya'dan 3 tane “bambi” dediğimiz su taşıyıcı kit de getirilmiş. Ama bunlar hiç kullanılmamış.

O günlerde Biz bunları daha iyi hale getirebilir miyiz diye düşünülmüş. Türk Kara Havcılığı’nın bakım merkezi olan Ankara Güvercinlik'teki 5. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nda bir çalışma yürütülmüş… Burası son derece başarılı projelere imza atılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki bütün helikopterlerin adeta yeniden üretildiği bir merkezdir.

Bu kitler bu fabrikada üretilmiş. Hatta çok daha kabiliyetli ve daha fazla su taşıyabilir bir model geliştirilmiş. Deneme uçuşları yapılmış çok başarılı olmuş… Ama proje daha sonra bilinmeyen bir nedenle iptal edilmiş.

Mi-17'ler tamamı alınıp bu sisteme dahil edilebilir, bu görevi de mükemmel yaparlar. Sikorsky'lerde rahatlıkla kullanılabilir. CH 47 Chinook'larımızla çok daha yüksek kapasitelerde uygulanabilir. Bu helikopterlerimiz yeri geliyor bir topu ya da cipi alıp rahatlıkla başka bir yere nakledebiliyor. Bütün mesele devleti yönetenlerin bunu yapmaya niyetinin ve isteğinin olmasıdır. Devletin ilgili tüm birimlerinin uzlaşısıyla proje tamamlandıktan sonra tüm Mi-17’ler işin sahibi Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilir ve bu sayede çok daha etkin mücadele edilmesi sağlanabilir.”

“12 ÜLKE SİLAHLI KUVVETLERİNDE BU EĞİTİM VERİLİYOR”

Konuyu yakından takip eden eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen de askeri helikopterlerin dünyanın birçok ülkesinde orman yangınlarıyla mücadele planına dahil edildiğini, en az 12 ülke silahlı kuvvetlerinde pilotlara bu eğitim verildiğini kaydetti. Pekşen, bu çözümün çeşitli tarihlerde kendisi tarafından da gündeme getirildiğini ancak hayata geçirilmediğini belirtti.

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