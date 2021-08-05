Ormanların başında ormancı yok!

Tarım ve Orman Bakanı işletme, yardımcıları inşaat, iktisat, hukuk mezunu Bakan yardımcılarının tümü çifte maaşlı. Her ay 44 bin 505 lira kazanıyorlar.

DENIZ AYHAN

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üst düzey sorumluları olan bakan ve 4 bakan yardımcısının ormancılık konusunda eğitimi ve ihtisası olmadığı ortaya çıktı.

Bakan Bekir Pakdemirli işletme fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da işletme alanında yapan Pakdemirli, doktora çalışmalarını ise iktisat alanında tamamladı. Hukuk mezunu, AKP eski milletvekili Bakan Yardımcısı Fatih Metin, daha önce başka bakanlıklarda, bakan yardımcılığı yaptı. İnşaat mühendisi Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece iktisat mezunu. Çeşitli şirketlerde satın alma müdürü olarak çalışan Işıkgece, TİGEM Genel Müdürlüğü de yaptı. Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da Ziraat Fakültesi mezunu. Hilvan Yem Fabrikası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bakan yardımcıları at yarışlarını düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesi ve tümü çifte maaş alıyor. Bakan yardımcılığından 30 bin 275 TL, kurul üyeliğinden de 14 bin 230 TL olmak üzere 44 bin 505 TL aylık gelirleri bulunuyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Devlette liyakat önemli. Tarım Orman Bakanlığının üst düzey yöneticileri, ne tarım ne de ormancılık konusunda ihtisas sahibi değiller” dedi.

Bakan Pakdemirli felaketten 15 gün önce böyle demiş: Duman

çıkınca hemen oradayız

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla boğuşuyor, alevlere müdahale edilemiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, felaketten 15 gün önce verdiği röportajda, orman yangınlarına müdahalede insansız hava araçlarının (İHA) başarısını anlatmıştı. Pakdemirli “Çakmak yaksalar, yakalıyoruz. 24 saat gözetliyoruz. Duman çıkınca hemen ordayız. Alev parlamadan gidip müdahale ediyoruz. İnanılmaz başarılıyız” demişti.