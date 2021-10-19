Özdemir Bayraktar için ilk tören BAYKAR fabrikasında yapıldı
Dün vefat eden Özdemir Bayraktar için ilk tören Esenyurt'taki BAYKAR fabrikasında düzenlendi.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü olan Bayraktar’ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar duyurmuştu.
Özdemir Bayraktar için Esenyurt’ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi. Törenin ardından Bayraktar’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne götürüldü.