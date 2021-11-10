Özel’den Erdoğan’a sert tepki: Bu nasıl rezalet! Yazıklar olsun!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde CHP’yi hedef alarak kullandığı, “Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı.” ifadelerine tepki gösterdi.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, “Şayet inanın Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu tabi onu da bilmiyoruz.” açıklamasında bulundu.

“SEN GİT ATATÜRK DÜŞMANI FESLİ DELİ KADİRİ AN”

CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Özel, “Bu nasıl rezalet! Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun! Böyle bir günde Atatürk'ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir'i an!” ifadelerini kullandı.

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