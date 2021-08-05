Özgür Özel ile Bakan Varank arasında ‘uçak’ tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında yaşanan 'uçak' tartışması dikkat çekti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında sosyal medyadan İspanya’dan gelen yangın söndürme uçağının, THK’daki atıl durumdaki uçakla aynı olup olmadığı yönünde atışma yaşandı.

BAKAN VARANK: 3 YILDIR BAKIM BİLE YAPILMAMIŞ BİR UÇAKTAN BİLET ALIP UÇAR MISINIZ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Övünüyorlar ya hani, ‘İspanya’dan uçak bulduk' diyorlar, İspanya’ya teşekkürler ediyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu’nda atıl duran uçaklar aynıdır.” sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından iki uçağın fotoğrafını paylaşarak, “Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?” diye cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: THK’DAKİ UÇAKLARIN 1983-1998 ARASI ÜRETİLDİĞİNİ SEN DE BİLİYORSUN

Bunun üzerine sosyal medya hesabından Bakan Varank’a cevap veren Özel, “Bilerek yalan konuşmadıysan cehaletini gidereyim! O tarih bu uçakların ilk üretim tarihi. THK’daki uçakların 1983-1998 arası üretildiğini sen de biliyorsun. Keşke iktidarınız görevini yapıp daha iyi filo kursaydı da ne THK’nın ne İspanya’nın uçaklarına ihtiyacımız kalmasaydı!” dedi.

“HAKİKATLE BAĞINIZI O KADAR KOPARDINIZ Kİ YALANI GERÇEK GİBİ ANLATMAYI MESLEK EDİNDİNİZ”

İkinci bir paylaşım daha yapan Özel, “Senin mantığına göre Hava Kuvvetleri’ndeki bütün F16’lar da 1978 model! O tiviti atan kişinin Türkiye’yi 1978 model uçaklara mahkum eden bir iktidarın üyesi olmaktan utanmış olması gerekirdi! Hakikatle bağınızı o kadar kopardınız ki yalanı gerçek gibi anlatmayı meslek edindiniz.” ifadelerini kullandı.

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