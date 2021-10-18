Pamuk balyasının altında kalan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tarlada kamyona yükleme yapıldığı sırada pamuk balyasının devrilmesi sonucu altında kalarak, ağır yaralanan Nizamettin Alkan (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Harrana bağlı kırsal Parapara Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde pamuk tarlasında çalışan Nizamettin Alkan’ın üzerine kamyona yüklemeye çalıştığı pamuk balyası düştü.
Çalışanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri pamuk balyalarının arasından çıkarılan Alkan’ı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nizamettin Alkan, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nizamettin Alkan’ın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)