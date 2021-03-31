Para bitti, doğayı talana açıyorlar

Koruma altındaki doğal SİT alanları ve milli parklar da dahil ülkenin dört bir yanındaki tabiat varlıklarına göz dikildi.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanarak TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal SİT ve sulak alanlarda, Turizm Bakanlığı’nın onayı ile 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri de dahil turistik tesisler kurulabilecek.

Denize kıyısı olan ilçelerdeki milli parklara da otel ve turistik tesisler yapılabilecek. Mera, yaylak ve kışlakların turizme açılmasını da kolaylaşıyor. Çevre Bakanlığının bu alanlardaki onay yetkisi kısıtlanırken Turizm Bakanlığı koruma alanlarını yatırım yeri olarak tahsis edebilecek.

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu ve arkadaşlarının hazırladığı Turizmi Teşvik Kanununda değişiklik öngören yasa teklifinin gerekçesinde, doğal SİT alanları ve milli parklar ile korunan doğal alanların turizme açılması için Çevre Bakanlığı'ndan onay alınma sürecinin turizm yatırımlarının hızını kestiği savunuldu.

Mevcut yasaya göre, turizme açılması halinde doğanın yok olabileceği tespitiyle Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı onayından geçmeyen plan değişiklikleri uygulamaya giremiyor. Yeni teklifle bu konuda Çevre Bakanlığının yetkileri tırpanlanırken Turizm Bakanlığı yetkili kılınıyor.

DOĞA SERMAYEYE EMANET

Teklife göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan doğal sit alanları ve milli parklar dahil olmak üzere korumaya alınmış doğal alanlarda yapılması istenen her türlü plan ve plan değişiklik talepleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreden çıkacak. Talepler en geç 6 ay içinde sonuçlandırılarak turizm yatırımlarına açılacak. Böylece koruma altındaki doğal alanlara otel, turistik tesis yapılacak, doğa bir anlamda kar amacı güden şirketlerin insafına emanet edilecek.

KAPADOKYA, ÇANAKKALE HARİÇ

Teklif ile Kapadokya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve Boğaziçi sınırlarında kalan alanlar ile özel çevre koruma bölgeleri ve özelleştirme kapsamındaki yerler ise kapsam dışı bırakılıyor. Bu yerlerde Turizm Bakanlığından plan değiştirme yetkisi olmayacak.

Teklif ile ayrıca denize kıyısı olan ilçelerdeki milli parklara otel ve benzeri turistik tesis yapılması konusunda da Turizm Bakanlığına geniş yetki veriliyor. Turizm merkezi dışında kalsa bile deniz kıyısı olan ilçelerdeki milli parklara konaklama içeren tesislerin yapılması için tahsis konusunda Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Teklif mera, yaylak ve kışlakların turizme açılmasını da kolaylaştırıyor.

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