Patrik Barthalomeos New York’ta ameliyat oldu

Fener Rum Patriği Barthalomeos'a, Manhattan'daki bir hastanede stent takıldı geçirdi. Bir süredir ABD'de temaslarda bulunan Patrik, Başkan Biden'la görüşmesi öncesi rahatsızlanmış geceyi hastanede geçirmişti.

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Bir takım temaslarda bulunmak üzere 23 Ekim’de Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Fener Rum Patriği Barthalomeos yine rahatsızlandı.

Geçtiğimiz hafta Başkan Biden’la yapacağı görüşme öncesi rahatsızlanan Patrik, geceyi hastanede geçirmişti. Daha sonra taburcu edilen Barthalomeos temaslarını sürdürdü.



Yoğun programına devam eden Patrik Barthalomeos’un dün yeniden rahatsızlandığı kaydedildi.

Patrikhanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Patrik Barthalomeos’un ABD saatiyle öğleden sonra New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nde bir opearsyon geçirdiği ve başarıyla stent yerleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Patrik Barthalomeos’un yarın taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

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