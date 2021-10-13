‘Pes’ dedirten adrese teslim kadro

Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) eğitim dili ‘Arapça’ olan Suriye’deki Meslek Yüksekokulu ve fakültelere alınacak 23 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi sınavını kazananlar açıklandı. Adrese teslim olduğu gerekçesiyle TBMM gündemine taşınan ilanlarda “Pes artık” dedirten alımlar yapıldı. Bir dekanın diyetisyen olan kızı Acil Yardım Bölümü’ne öğretim görevlisi oldu. Günlerce ismi sosyal medyada dolaşan bir başka isim de rakiplerinden kat kat fazla puanla öğretim görevlisi olmayı başardı.

Ahmet KAYA

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GAÜN'ün Suriye'deki fakülte ve yüksek okulları için alındığı bildirilen ancak bu okullarda resmi eğitim dilinin Arapça olmasına karşın, Arapça bilme değil, başka özel koşulları şart olarak konulduğu için ‘Adrese Teslim' olduğu ileri sürülen kadro ilanının sonuçları açıklandı. Adrese teslim kadro ilanlarından ‘Özel şartlarla donanmış' birisi iptal edilirken, bazı kadrolara ise ‘Olmaz bu kadar' dedirten alımlar yapıldı.

DEKANIN DİYETİSYEN KIZI İLGİSİZ BÖLÜME HOCA OLDU

Açıklanan sınav sonuçlarına göre diyetisyen olan Saadet Bekerecioğlu, Suriye Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmek üzere ilan edilen Tıbbi Hizmetleri ve Teknikleri ilanına öğretim görevlisi olarak alındı. Bu tercih şaşkınlık yaratırken, Saadet Bekerecioğlu'nun Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Diş Hekimliği Dekan Vekili olan Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu'nun kızı olduğu öğrenildi. Daha önce de Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Mehmet Bekerecioğlu'nun Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yakın arkadaşı olduğu belirtildi.

BOYU, POSU KİMLİĞİ YAZILI ADAY EN YÜKSEK PUANLA KAZANDI

Bir başka adrese teslim alım ise yine Cerablus'ta görevlendirilmek üzere GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu üzerinden ilan edilen ‘Mülkiyet Koruma ve Güvenlik' ilanının tercihinde yaşandı.

Bu ilan için sosyal medyada sonuçlar açıklanmadan günler önce sınavı kazanan Kadir Diler isim ve soyadının ilk harfleriyle, boyu, kilosu, tipi, mezun olduğu, yüksek lisans yaptığı okul dahil birçok özel bilgiler paylaşılarak, Rektör Prof. Dr. Özaydın'ın ‘Gözdesi' olduğu iddia edilen bu kişinin kesinlikle kazandırılacağı ifade edildi.

Bu iddialar boş çıkmadı. 9 adayın başvurduğu bu ilanın üniversite tarafından yapılan giriş sınavında Kadir Diler 68 puan alırken, diğer 8 adaydan kendisine en yakın aday ise 26 puan alabildi. Böylelikle sosyal medyada ‘Alınacak' kehanetinde bulunulan kişi öğretim görevlisi yapılmış oldu.

YÖNETİM ORGANİZASYONA İLAHİYATÇI ALINDI

Adrese teslim alımın ise, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü için ilan edilen kadronun alımında yaşandı. Buna göre bu bölüme İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hatice Kübra Canpolat'ın alınması için, olması gereken ancak diğer ilanlarda bulunmayan ‘Arapça bilme' şartının bu ilanda olduğu, çünkü adı geçen kişinin İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu belirtildi.

Yönetim ve Organizasyon öğretiminde görev alması gereken kişinin bu dalla ilgili hiç bir eğitiminin bulunmadığı belirtilirken ilanda lisans ve lisans üstü alanın kasten yazılmayarak Kilis İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapan bu kişinin tek başvurucu olmasının sağlandığı da belirtildi.

Hatice Kübra Canpolat'ın geçtiğimiz yıl Suriye'deki öğrenciler için online ders vermesi sağlanarak ilanda belirtilen ‘Adrese teslim' şartı taşımasının önünün de açıldığı kaydedildi.

KADRO İLANI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sözcü'nün gündeme getirdiği ve HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul tarafından soru önergesi olarak TBMM gündemine getirilen adrese teslim kadro ilanındaki özel şartlı bir ilan da iptal edildi.

Suriye'de görevlendirilmek üzere Afrin Eğitim Fakültesi Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü'ne alınacak olan ve ‘Özel şartlarla donatıldığı' belirtilen ilanın iptaliyle ilgili ise açıklama yapılmadı.