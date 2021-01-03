Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı

Geçen temmuz ayında Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporunda Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.

İKİNCİ DURUŞMA YARIN

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde 16 Temmuz tarihinde önce boğulduğu, ardından cesedin varile konulduğu, daha sonra yakılarak üzerine beton döküldüğü katil zanlısının ifadesinde yer almıştı.

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin ikinci duruşma yarın yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak duruşma öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir adliye önünde açıklama yapacak. (DHA)



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