Pitbull yasak mı? Pitbull besleme cezası var mı?

Son yıllarda saldırma nedeniyle haberlere konu olan köpek türü için "pitbull yasak mı" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde pitbull ile ilgili olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlükte bulunuyor. Buna göre pitbull gibi tehlike arz eden türler 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebiliyor.

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En tehlikeli köpek türleri arasında yer alan pitbull, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türü olarak biliniyor. Saldırganlığa ve insan yaralamaya yatkınlıkları nedeniyle son yıllarda sıkça haberlere konu olan pitbull köpek türü her ne kadar sahipleri tarafından sevilse de çevresindeki insanlar için tehlike arz edebiliyor. Hayvanları Koruma Kanunu ile de pitbull köpekleri durumu şekillendirildi.

PİTBULL YASAK MI? PİTBULL BESLEME CEZASI VAR MI?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 14. maddesinin l bendinde; ‘‘ Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.'' hükmü yer almaktadır.

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon oluşturulmuş olup Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 6.306 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14 Temmuz'da aldığı karar sonrası 5199 sayılı yasada değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan ‘Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio' cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebileceği duyuruldu.