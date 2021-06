Polis intiharları araştırılsın önergesine AKP ve MHP’den ret

Polis intiharlarını sık sık gündeme taşıyan ve son 6 ay içinde 34 polis memurunun intihar ettiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Biz bu intiharların sebeplerini biliyoruz, İçişleri Bakanlığı da biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Polisler feryat ediyor, intihar notları bırakıyor, ‘sosyal hayatımız yok,' ‘ağır baskı altındayız amirlerimiz bize zulmediyor' diyor, seslerini duyuramıyor. Polis sahipsiz” diyerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“POLİS KURUMSAL OLARAK SAHİPSİZ, SENDİKASI YOK”

“Polis kurumsal olarak sahipsiz, polisin haklarını koruyacak sendikası yok. Dünyanın her ülkesinde polis sendikası var” diye konuşan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslendi.

Soylu'nun “Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın” sözlerini eleştiren Bakan, “Eyy Süleyman Soylu bu çocuklar maaş için mi şehit oluyor? Bu çocuklar maaş için mi bir emirle ölüme gidiyor? Sana soruyorum Süleyman Soylu; her meslek grubunun insanca yaşamaya hakkı var, dinlenmeye, ailesine zaman ayırmaya hakkı var da polisin mi yok? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 24.maddesi İtalyan polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kölelik ve zorla çalıştırılma yasağı Alman polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi?” dedi.

“OY VERMEZSENİZ VEBALİ SİZE”

CHP'li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Giresun'da intihar eden 24 yaşındaki polis memuru Semanur şu notu bıraktı; ‘Ben mesleğime aşıktım, küçük düşürdüler. Tükendim. Ruhumu erittiler Allah'ım sen yardım et sadece sana sığındım rabbim.' AK Partili ve MHP'li arkadaşlarım size sesleniyorum; polis intiharları için bu araştırma komisyonu kuralım. Şu her konuda bizi kıskanan Avrupa bir de polis haklarıyla ilgili bizi kıskansın. Eğer bu komisyonun kurulmasına burada oy vermezseniz bundan sonraki polis intiharlarının her birinde vebaliniz olur. Bu işin vebali büyük.”

AKP’Lİ VEKİL: GÜNDEME GETİRİRSENİZ, ÖZENDİRİRSİNİZ

Önerge üzerine aleyhte söz aldığını belirterek konuşan AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilere göre yılda 1 milyon kişinin hayatına son verdiğini belirterek, “Elbette bu ortamda tüm meslek gruplarından intiharlar görülebilir. Her gelişim döneminde görülebilen bir irrasyonel bir davranıştır. Bu konuların gündeme çok getirilmesi toplumda özentiye yol açmaktadır” dedi.

