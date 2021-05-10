Polislerle film gibi künefe kovalamacası

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Büyük İskender Caddesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda sokağa çıkmaya yasağına uymayıp kullandığı 36 AAJ 819 plakalı motosiklet ile künefe almaya giden 34 yaşındaki Ercan K. alışveriş yaptıktan sonra evine dönerken polisler tarafından durdurulmak istendi.

POLİSLERİ PEŞİNE TAKTI, BAHÇE DUVARINDAN UÇTU

Polislerin dur ihtarına uymayan Ercan K. olay yerinden hızla kaçmaya başlayınca motosikletli polisler peşine takıldı. Yaklaşık 2 km süren kovalamaca sonucu bir sitenin bahçesine giren Ercan K. dikkatsizlik nedeniyle sitenin bahçe duvarından iki metre aşağıya düştü.

“YEMEĞİMİZİ YEDİK TATLI ALMAYA GİTTİM”

Motosikleti ile düştüğü yerde polislere yakalanan Ercan K. için ambulans istendi. Ancak Ercan K.’nın kazada en ufak bir çizik dahi almaması dikkat çekti.

Kazayı yara almadan atlatan Ercan K. polislerin yasal işlem yapmasının ardından yaptığı açıklamada “Evde yemeğimizi yedik, tatlı istediler bende künefe almak için tatlıcıya gittim. Giderken polisler yoktu dönüşte polisleri görünce ceza yiyeceğimi anlayıp heyecanlanıp kaçtım, kaskım da yoktu. sitenin bahçesine girdiğimde etraf karanlıktı. Ne olduğumu anlayamadan duvardan aşağı düştüm, şans eseri bir şey olmadı” diye konuştu.

Polis Ercan K. hakkında sokağa çıkma yasağına uymaması ve kasksız motosiklet kullanması nedeniyle cezai işlem uyguladı.

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