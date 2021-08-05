Referandum yapalım kararı vatandaş versin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerle ilgili konuştu... Göçmenlerin kullandığı suya 10 kat zam teklif eden CHP’li Özcan, “Halk bana destek veriyor Önemli olan da onlar” dedi. Mültecilerin geri gönderilmesinin halkoyuna sunulmasını önerdi.

DENIZ AYHAN

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Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlerin kullandığı suya ve katı atık giderlerine 10 kat zam yapılması önerisi belediye meclisinde tartışmalar arasında kabul edilerek, komisyona sevk edildi. Bu konudaki tavrı nedeniyle kent halkının kendisine destek verdiğini belirten Özcan, mülteciler için “Geldikleri gibi gidecekler” dedi ve şunları söyledi:

HELAL OLSUN DİYORLAR: Tepki sadece bu ülkenin vatandaşlarının haklarını koruyamayan siyasetçilerden geliyor. Neymiş, ‘Tanju Özcan ırkçı ve faşistmiş.' Bunu FETÖ'cüler, vatan sevgisinden mahrum olanlar, troller söylüyor. Ama emekli, işsiz genç kardeşim, ayakkabı boyacısı abim, esnaf, köylü, ‘Helal olsun sana yürekli adam, bizim söyleyemediğimizi söyledin. Gerçek bir vatanseversin, Türk milliyetçisisin' diyor. Benim için sokaktaki vatandaş önemli, onların tercümanıyım.

ATATÜRK MİLLİYETÇİSİYİM: Asla ırkçı değilim. Bu ülkenin bekasını düşünen, halkın geleceğine kafa yoran, sokaktaki işsiz genci, yatağına aç giren vatandaşı için acı çeken bir belediye başkanıyım. Memleketin dertlerini görmezden gelen koltuk sevdalısı değilim. Sosyal demokrat, Atatürk'ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin gençlerini ve yarın bu sığınmacıların ülkeye verebileceği zararları düşünen, bu yüzden uykusu kaçan biriyim. İşte bu haleti ruhiye ile söyledim ben bunları. Sözlerimin tamamının da arkasındayım

REFERANDUM: Yarın bir gün bu gelen eğitimsiz gruplar, göçmenlerin bir kısmı ABD tarafından ülkeyi karıştırmak için taşeron olarak kullanılacak. 15 Temmuz'da FETÖ taşerondu. Asıl müteahhit ABD'ydi. Referandum yapalım. Halk ‘geri gönderelim' derse onu tartışalım. Vatandaşımız ‘kalsın' derse o zaman saygı gösterir, nasıl entegre ederiz konuşuruz. İktidarın çözüm politikası yok. Muhalefet de bu konuya yeterince eğilmiyor. Bu bir ABD oyunudur diyorum. Biz ABD'nin sömürgesi değiliz.

Cumhurbaşkanını örnek aldım ve çay fırlattım

Bolu Belediye meclisinde mültecilerle ilgili teklifin oylandığı toplantıda Başkan Tanju Özcan ile AKP'liler arasında gerginlik yaşandı. Özcan, “Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay” diyerek çay fırlattı. İktidara yakın medya bu tavrı ‘saygısızlık, terbiyesizlik' olarak yorumlarken, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Benim zam teklifim, 13 CHP ve 4 İYİ Partili meclis üyelerinin evet demesi üzerine oy çokluğu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. AKP'li meclis üyelerini sakinleştirmek için onlara doğru sayın cumhurbaşkanını da örnek alarak çay fırlattım. Sakinleştirici bir özelliği var ki Cumhurbaşkanı da atıyor.”