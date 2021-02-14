Rektör, COVID-19’a karşı gıda takviyesi reklamı yaptı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, “Üniversitemizin desteğiyle üretildi” diyerek gıda takviyesi olan bir ürünün reklamını yaptı. Sosyal medya hesabından, “COVID-19'a karşı etkinliği ispatlanan” ifadesiyle paylaşımda bulunan Erdöl'ün reklamını yaptığı firmanın sahibi ise Rektör'ün Danışmanı ile Özel Kalem Müdürü.

Ürünü pazarlayan AAB Natural'in sahibi ve Rektör Danışmanı Ahmet Balcı, SÖZCÜ'ye konuştu. Balcı şunları kaydetti: “Üniversite öğretim görevlileri ilgili üniversitelerin teknokentlerinde şirket kurabiliyor. Ürünü teknokent desteğiyle biz geliştirdik ve gıda takviyesi olarak satışı yapılıyor.”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Emir soru önergesinde şöyle dedi:

“Birileri gıda takviyesi satıp para kazansın diye, ticari faaliyetin reklamını yapabilmek için üniversite projesiymiş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar ve suç işliyorlar. Gıda takviyelerinde endikasyon belirterek satış yapmak mevzuata aykırı. Tarım Bakanlığı'nca ceza kesilmesi gerekir. Ancak bakanlık reklamları izlemekle yetiniyor.”