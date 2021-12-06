Rent-a Car Bakanlığı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 494 adet araç kiraladı. Araçlara 2 yıl için 80 milyon 481 bin 783 lira ödenecek. Aylık kirası ortalama 6 bin 788 liraya gelen araçlar için 8 firma ile anlaşma sağlandı...

Deniz AYHAN

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Yurt sorununa çözüm getiremediği için eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı genelge uyarınca kamu için yapılan araç kiralamalarında kısıtlama istenirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 176'sı şoförlü 494 araç kiraladığı ortaya çıktı. Araçlar için 22 Ekim 2021'de ihale yapıldı. İhaleyi 8 şirket bölüştü. Araçlara 2 yıl için 80 milyon 481 bin 783 TL ödenecek. Bir aracın aylık kirası ortalama 6 bin 788 liraya geldi. 24 ay süreyle kiralanan araçların özellikleri de ihalenin teknik şartnamesinde madde madde sıralandı.

YURT DIŞINA DA ÇIKACAK

Bakanlığın merkezinde kullanılmak üzere kiralanan araçlar sedan kasa, 1250-2000 cc arası, en az 2020 model ve en fazla 30 bin kilometrede olacak. Araçların bazıları için yüzde 50 yerli olma şartı aranırken, bazılarında ise bu şart gerekmeyecek. Araçlar siyah, beyaz ya da gri renkli olacak. İl müdürlükleri için kiralanan araçların sedan, van minibüs, minibüs, midibüs ve kamyonet olması da istendi. Bakanlık araçları, il müdürlüklerinde resmi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası alanlarda kullanabilecek. Araçlar 1 Ocak 2022 tarihinde bakanlığa teslim edilecek 31 Aralık 2023'de kiralama sözleşmeleri sona erecek.