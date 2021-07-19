Restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı

Büyükçekmece Sahili’nde bulunan bir işletmenin sahibi, denize giren vatandaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.

“YETER VURMAYIN…”

Aldığı darbelerin etkisiyle yerde yığılan bir vatandaşın ise kendisine vurmaya devam eden restoran çalışanlarına ‘vurmayın yeter’ diye bağırdığı görüntülere yansıdı. Vatandaşın sözlerine kulak asmayan saldırganlar sopa ve tekme darbeleriyle vatandaşı darp etmeye devam etti. (İHA)