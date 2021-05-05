Rize’den sonra Ordu’da da halk taş ocağına karşı mücadele başlattı

Ordu Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi'nde bulunan ve bir dönem belediye tarafından işletilen taş ocağı 8 yıldır kullanılmıyordu. Ancak, yaş ocağının tekrar faaliyete geçecek olması köy halkını yasağa rağmen sokağa döktü.

Daha önce Kabataş’a bağlı bir belde olduğu dönemde Alankent Belediyesi tarafından işletilen taş ocağı nedeniyle ev ve tarlaları zarar gören köylüler, “Daha önce belediye tarafından işletilen taş ocağının bu kadar zararlı olacağını düşünemedik. Aynı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz” dedi.

“BAŞIMIZA TAŞ YAĞIYOR”

Alankent Muhtarı Veli Altuntaş, mahalleliler olarak taş ocağına karşı olduklarını belirterek, “Sokağa çıkma yasağı gelene kadar mahalle halkı her gün taş ocağı alanına gelerek tepki gösteriyordu. Yediden yetmişe hiçbirimiz istemiyoruz. Patlama olduğunda başımıza taş yağıyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Vatandaşlardan Mustafa Yabul ise, “Taş ocağı mahallenin üzerinde yer alıyor. Patlama yapıldığında taşlar mahalleye geliyor. Hem evler zarar görüyor hem de can güvenliğimiz tehdit altında oluyor. Artık korku içinde yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

HALKIN TALEPLERİNE ÖNEM VERİLMELİ

Bölgeye giderek vatandaşlara destek veren Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da, “Toprağına, suyuna, ormanına, tarım arazisine, kısacası geleceğine sahip çıkan halkın talebi önemli. Taş ocağı istemiyorlar. Gördükleri zararın neler olduğunu onlar biliyor. Kimi para kazanmak için yaşam alanlarını yok ederken halk ise, geleceklerini tehdit eden taş ocağına karşı mücadele veriyor. Durum bu kadar net. Halk istemiyor, taş ocağı iptal edilmeli, alan düzeltilerek kullanılabilir duruma getirilmelidir” dedi.