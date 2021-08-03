RTÜK’ten medyaya orman yangını uyarısı!

RTÜK Başkanlığı tarafından gönderilen mesajda, "130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" denildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı, medya kuruluşlarına orman yangınlarının haberleştirilmesi hakkında bir yazı gönderdi.

“Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir” denilen yazı şöyle:

“Medya kuruluşumuzun değerli temsilcisi;

Ülkemizde yaşanan her türlü olağanüstü durumda ve afetlerde devlet, millet ve medya iş birliği olası krizlerin etkin ve verimli yönetilmesi açısından çok değerlidir. Hem ormanlarımızın hem de yüreklerimizin yandığı bugünlerde, bu iş birliğinin kaçınılmaz olduğu açıktır. Yangınların insanlarımız üzerindeki algısal tesirini vahim hale getirmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Yaşanan elim hadiselerin toplumsal bir kriz haline gelmemesi devlet yönetiminin de medyamızın da arzusudur. Medyamızın sorumluluk bilinci içinde duyarlılıkla hareket etmesi, vatandaşlarımızın ve yangın söndürme ekiplerinin moral ve motivasyonu açısından çok önemlidir.

Verilen haberlerde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınılması, gerçeği yansıtmayan yanıltıcı görüntülere yer verilmemesi gerektiği daha önce Üst Kurulumuz tarafından sizlere hatırlatılmıştır.

Ancak, Üst Kurulumuz tarafından yapılan yayın denetimlerinde, maalesef ki, birçok yayıncı kuruluşun bu konuda gereken hassasiyeti göstermediği, kamuoyunda korku ve endişe uyandıracak şekilde haberlerin aktarıldığı, sahadan yapılan devamlı canlı yayınların halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde oldığı görülmektedir.

130 farklı noktada çıkan yangınlar acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır.

Bugün itibari ile, RTÜK uzmanları tarafından cezai yaptırıma esas oluşturulması amacıyla raporlama çalışmasına başlanılmıştır. Bu minvalde, orman yangınlarıyla ilgili yapılan yayınların 6112 sayılı Kanun’da yer alan yayın ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tereddütler halinde İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ile temasta olunması son derece önemlidir. Aksi takdirde söz konusu yayın ilkelerini hiçe sayan medya hizmet sağlayıcılara en ağır müeyyidelerin uygulanması kaçınılmaz hale gelecektir.”

TEHDİT EDİLİYOR

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanı Şahin, üst kurul ile yayıncılar arasındaki ‘özel hat’ üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti. Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine ‘Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm’ diye tehdit savuruyor” açıklamasını yaptı.

Taşçı’nın sosyal medye hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

Taşcı’nın açıklaması şöyle:

“RTÜK Başkanı Şahin, özel hat üzerinden Türkiye’deki tüm yayıncıları tehdit etmiştir!

Türkiye yangın yerine dönmüş, ciğerlerimiz yanarken; RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurul ile yayıncılar arasındaki ‘özel hat’ üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit etti. Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine ‘Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm’ diye tehdit savuruyor.

Gazetecilerin görevi, gerçeği kamuoyuna aktarmak, kamu yararı doğrultusunda gerçeğin izini sürmektir. RTÜK Başkanının keyfi istedi diye gerçeklikten kopmak, televizyon yayıncılarının işi olamaz. Kameraları alevlerden başka yöne çevirmek yangınların söndüğü anlamına maalesef gelmiyor, gelmeyecek. O kameralar, halkın gözü, kulağı olmak zorundadır.

Yöneticilerin gerçeklikten koptuğu, ne yapacağını bilmez halde olduğu bu günlerde, gerçeğin tüm yalınlığıyla yalnızca acıyı iliklerine kadar duyumsayan halkımız farkında.

Anlaşılan halkın duyarlılığı, farkındalığı ve fedakarlığı RTÜK Başkanını rahatsız etmiş. Bu farkındalığı sona erdirebilmek için yayıncılara parmak sallıyor, cezayla tehdit ediyor.

Görevi televizyonları denetlemek ve düzenlemek olan RTÜK’ün başkanı 2021 yılında hala tek kanallı yayıncılığın özlemi peşinde koşturuyor. Şaşırmadım ama ülkem ve yayıncılık açısından üzgünüm. Yazık oldu!”