Sağlık Müdürü görevden alındı, Fakıbaba paylaşımını sildi

Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, “Eski bir başhekim ve genel cerrahı uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak, başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum” mesajı verdi.

Bu mesajın ardından ilginç bir gelişme yaşandı ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un yerine, aslen Şanlıurfalı olan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm atandı.

Gülüm, bu sabah düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Emre Erkuş'tan teslim aldı. Devir teslim töreninde halef-selef müdürler birbirlerine başarı dileklerini iletti.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde Şanlıurfa’dan aday olmuş ancak listeye alınmamıştı.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Buraya ceket koysak yüzde 70 oy alır” demiş, bu sözleri kentte büyük tepki çekmiş ve Erdoğan Topçu Meydanı’nda miting yaparken meydandakiler bir anda ceketlerini sopaların ucuna takarak protesto etmişti. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde yüzde %44 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fakıbaba için Erdoğan “bu trenden inen bir daha binemez” demiş ancak daha sonra 22 Ocak 2013’te AKP’ye dönmesine izin vermişti. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapan Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.