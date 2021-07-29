Sahte evrakla 80’den fazla kişi emekli olmuş

TESLİM OLDU

D.,'nin, 17 Temmuz'da alınan ifadesinde, yaklaşık üç yıl önce rüşvet alarak sahte emekli etme işlemine başladığını itiraf etti. Çoğunlukla yurt dışında yaşayan Tuncelilerin eksik olan gün sayılarına rakamlar ekleyip tamamladığını anlatan D.,'nin, “Artık her yerden aranıyordum. Vicdan azabından ötürü teslim oldum” dediği öğrenildi. Her işlemde en az 2-3 bin Euro rüşvet aldığı iddia edilen D., kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.