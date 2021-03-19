Sakarya’daki patlamada tahliye kararı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Yukarıçalıca Mahallesi'nde kurulu havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili görülen davada ara karar açıklandı.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TAHLİYE EDİLDİ

Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda geçen yılın temmuz ayında yaşanan patlamayla ilgili davada karar çıktı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Yaşar Coşkun, Asiye Angın, Erşan Öztürk, Hasan Alivelioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. İş Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Aslı Bozkurt'un ise tahliye edildi.

AİLELER AÇIKLAMA YAPTI

İş Güvenliği Uzmanı tutuklu sanık Aslı Bozkurt'un itahliyesine verilen duruşma sonrası aileler açıklama yaptı.

Erhan Ateş’in eşi Nigar Ateş, havai fişek fabrikası patronu tutuklu sanık Yaşar Coşkun işaret ederek, “Adam diyor ki cumhurbaşkanı bizi aradı. Bizde söyleyelim göğsümüzü gere gere cumhurbaşkanı bizi aradı diyelim” dedi.

“CUMHURBAŞKANI VE SOYLU’NUN ADINI ANIP TEHDİT EDİYOR”

Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar ise şöyle konuştu;

“Yaşar Coşkun denilen şahıs üç sefer Cumhurbaşkanı ve Süleyman Soylu’nun adını anıp geriye dönerek işçiler ifade verirken dikkatli olsun tehdidini mahkeme salonunda gördük. Tepeçınar ailesi olarak aldıkları kararlarda bize kısıtlama getirilmiş. Bunun ne anlama geldiğini anlayamadık. Biz sadece adaletten doğru düzgün karar çıkmasını istiyorduk. Ama yine onların tutuklu yargılanması bizleri biraz daha rahatlattı. Bu davanın sonuna kadar peşindeyiz. Gariban işçi bu davayla işçi sıfatından çıkacak”

“DURUŞMA SALONUNDA İŞÇİ TEHDİT EDİLİYOR”

Mağdurlar ailelerin Avukatı Can Atalay da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İşçiye insan muamelesi yapmamak, işçiyi aşağılamak yetmiyor duruşma salonunda işçi tehdit ediliyor. Dikkatli olun deniyor. En üst makamlarla konuştuk deniliyor. İsmi anılan Cumhurbaşkanı’na İçişleri Bakanı’na soracaksınız, bir diyeceğiniz var mı? Sanık Yaşar Coşkun dün salonda’ Ahmet dikkatli konuşsun yaşıyorsa benim sayemdedir. Sağlık Bakanlığı’na söyledim de bakımı o nedenle iyi yapıldı’ dedi. Sağlık Bakanı şunun yanıtını verecek. Kendisine bir patron telefon etmediği zaman bu ülkede işçiler, mühendisler gereği gibi bakılmıyorda mı, bir kişi bir patron bunu duruşma salonunda söylüyor. Bu insanlar yada ölenler vicdanlarını sokakta bulmadı. Kimse ekmeğini kazanmaya çalışırken öldürülmesin diyedir davamız”

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu fabrikada daha öncede patlamalar yaşanmış, ancak fabrika üretime devam etmişti.