Haberler - Gündem

Sapık öğretmen tutuklandı

Samsun 'da 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni Yüksel Ö. tutuklandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sapık öğretmen tutuklandı

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu’na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Ö., 9 öğrencisine cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüksel Ö.’nün 2016 yılında Canik ilçesinde bir başka okulda görevliyken öğrencilerine yönelik taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Yüksel’e tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay’a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Yüksel’e , 2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)

Esenyurt'ta işten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta işten dönen kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster