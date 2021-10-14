Sarıgül: AKP gazı kaçmış gazoza benzedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. İktidarın Anadolu’yu gezemediğini, çarşıya, pazara çıkamadığını söyleyen Sarıgül, “AK Parti’nin sorun çözme kapasitesi ve kabiliyeti sıfıra inmiştir. AK Parti, gazı kaçmış gazoza benzemiştir.” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çankırı'da basın açıklaması yaptı.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE İŞSİZLİK, GEÇİM SIKINTISI, YOKSULLUK VAR”

Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların dertlerini, taleplerini dinlediklerini ifade eden Sarıgül, “Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Çankırı'mızda da işsizlik var, geçim sıkıntısı var, yoksulluk var. Esnaf kirasını, sigortasını, işçisinin parasını ödeyemiyor. Çiftçilerimiz, gübre, ilaç, mazot zamlarıyla baş edemiyor. İşçisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, esnafı borcu borçla kapatarak, borçlara takla attırarak yaşıyor. Ülkeyi yönetenlerse herkesin hayatından memnun olduğunu, ülkenin güllük gülistanlık olduğunu söylüyorlar.” açıklamasında bulundu.

“ÜLKE NASIL GÜLLÜK GÜLİSTANLIK OLUYOR?”

“Dolar almış başını gidiyorken ülke nasıl güllük gülistanlık oluyor?” diye soran Sarıgül, “10 milyon işsiz, 30 milyon yoksul varken ülke nasıl güllük gülistanlık oluyor? Sadece bu yılın ilk sekiz ayında 61 bin esnafımız iflas etmişken ülke nasıl güllük gülistanlık oluyor? Bu ülke size güllük gülistanlık olabilir, 84 kişiye güllük gülistanlık olabilir ama 84 milyona güllük gülistanlık değil.” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ'NİN SORUN ÇÖZME KAPASİTESİ VE KABİLİYETİ SIFIRA İNDİ”

İktidarın Anadolu'yu gezemediğini, çarşıya, pazara çıkamadığını söyleyen Sarıgül, “Ben 70'ye yakın yer gezdim. Anadolu'da yaprak kıpırdamıyor. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi feryat ediyor. ‘Dış güçler', ‘lobiler' falan diye kimse millete maval okumasın, ülkeyi kim yönetiyorsa sorumlu odur. AK Parti'nin sorun çözme kapasitesi ve kabiliyeti sıfıra inmiştir. AK Parti, gazı kaçmış gazoza benzemiştir. AK Parti içeride ve dışarıda güven kaybına uğramıştır. Güven ekonominin can damarıdır. Güven sağlamak için demokrasi ve hukukun üstünlüğünü sağlamak gerekir. Ekonomiyi, ehil ellere teslim etmek ve bu ellere müdahale etmemek şarttır.” dedi.

“BU UYARI CİDDİYE ALINMALI”

“Seçim öncesinde gerilimin tırmanması korkusu var.” ifadelerini kullanan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Siyasi cinayetler kaygım var' açıklamasını değerlendiren Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir uyarıyı neden yapma gereği duydu bilmiyorum. Ancak bu uyarı ciddiye alınması gereken bir yerden yapılmıştır. Bu kaygı sorumlu makamlar tarafından giderilmelidir.” şeklinde konuştu.

“BİR GÜN DEĞİL, BİR SAAT DAHİ BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN ÜÇ SORUN VAR”

Gündemdeki parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına da değinen ve parlamenter sistemden yana olduklarını dile getiren Sarıgül, “Bir kişinin tek başına ülkemizi yönetmesine karşıyız. Tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis ve bağımsız yargı istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediği görülmüştür. Parlamenter sistemden yana olan partilerin bir araya gelmesini önemsiyor ve değerli buluyorum. Ancak bir hususa da dikkat çekmek istiyorum; Bu çalışmaların ülkemizin çözüm bekleyen sorunlarını ikinci plana atmasına izin vermemek gerekir. Ülkemizin bir gün değil, bir saat dahi beklemeye tahammülü olmayan üç sorunu bulunmaktadır. Birincisi işsizlik, ikincisi geçim sıkıntısı ve yoksulluk, üçüncüsü tarım ve hayvancılıktır.” dedi.

“BÜTÜN PARTİLERİ BU SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUM”

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Siyasilerin görevi, bu konulara duyarlılık göstermek ve bu duyarlılığı topluma mal etmektir. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün partileri bu sorunları çözmek için birlikte hareket etmeye çağırıyorum. İşsizlik, geçim sıkıntısı ve yoksulluk meselesi sen ben meselesi, parti meselesi olmaktan çıkmış, bir beka meselesi halini almıştır. Gelin bunlara bir çare bulalım.

“KİMSENİN İNANCI, YAŞAM TARZI TEHLİKEDE DEĞİL”

Önemsediğim ve dikkat çekmek istediğim Bir başka konu şudur: ‘AK Parti giderse kazanımlarınızı kaybedersiniz' diyerek muhafazakar yurttaşlarımızı korkutmaya çalışan çevreler olduğunu görüyorum. Bu güzel ülkenin, güzel insanlarının başörtüsüyle, imam hatiplerle, laiklikle, üniter devletle bir sorunu yoktur. Kimsenin inancı, yaşam tarzı tehlikede değildir. Toplum bunları aşmıştır, hiç kimsenin seçim kazanacağız diye toplumu germeye, kutuplaştırmaya hakkı yoktur.

“AK PARTİ'DEN ÖNCE DE MÜSLÜMANDIK SONRA DA MÜSLÜMAN KALACAĞIZ”

Müslümanlık AK Parti ile başlamamıştır. Biz AK Parti'den önce de Müslümandık, dünya durdukça da Müslüman kalacağız. Vatan, millet, din, iman, kimsenin tekelinde değildir. Kimsenin kimseden sertifika almaya ihtiyacı da yoktur.”