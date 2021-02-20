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Şehidin külliyesi yarım bırakıldı!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ı şikayet eden Ahmet Kabadayı’nın şehit polis Fethi Sekin için Baskil’de külliye yaptırmak için esnaftan binlerce lira topladığı ortaya çıktı. Külliye ortada kaldı, halk isyanda.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 04:57, 20/02/2021
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Şehidin külliyesi yarım bırakıldı!

Ahmet Kabadayı ismini kamuoyu, usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'a hakaret iddiası ile suç duyurusunda bulunmasıyla tanımıştı. Kabadayı ayrıca İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK saldırısına kahramanca direnirken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ Baskil'de bir külliye yaptırmak gerekçesiyle para toplamıştı. 1 Ocak 2019'da Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlanmıştı. Ancak birkaç ay sonra külliye inşaatına ara verildi.

Fethi Sekin

BAŞKAN KABUL ETMEDİ

Külliyeyi “Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu” adıyla inşaa ettiren Kabadayı ilçe esnafına aldırdığı yaklaşık binlerce liralık malzemenin parasını ödemedi. İnşaatın son hali yürekleri sızlatırken, Baskil esnafı iki yıldır alacaklarının ödenmesini bekliyor. Külliyede 2 yıldır bir çivi bile çakılmadığını söyleyen CHP'li vekil Gürsel Erol, ”Bu külliyenin yapımı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, 6 milyon TL bütçe ayırmışlardı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çıkış yaptı. Yüzüne, gözüne bulaştırdı” dedi.

Serdar Omaç

Şehidimizin üzerinden yolsuzluk yapılır mı?

Mağdurlardan marketçi Serdar Omaç ise şunları söyledi: “İnsanların duygularını istismar ederek herkesi çarpmışlar. Şehidimizin ismini kullanarak böyle bir yolsuzluk yapılır mı? Benim bin 85 liralık bir alacağım var bu yerine gitse gam yemem. İzmir Büyükşehir Belediye külliyenin yapımını üstleneceğini açıklamıştı. Ama bırakılmadı.”

Hakan Altuğ

Kepçelerimi çalıştırdım 65 bin lira ödenmedi

Külliyenin hafriyat işlerini yapan ve 65 bin lira alacağı olduğunu belirten kepçe operatörü Hakan Altuğ şöyle konuştu: İlçe bir yer verildi, kepçelerimi burada çalıştırdım. Sonra yeri  değiştirdiler. Şehidimizin mezarının olduğu köyde külliyenin temeli için hafriyatını yaptım. 315 kamyon malzeme getirdim. Parası ödenmedi.”

AKP CHP Cumhurbaşkanı Elazığ Gürsel Erol izmir Metin Akpınar Müjdat Gezen para PKK Polis şehit yolsuzluk
Yayınlanma Tarihi:05:30,