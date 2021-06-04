Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Uzman çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak, dün Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit oldu. Şehit Yatkak’ın naaşı, bugün memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına getirildi.

Şehit Yatkak’ın naaşı, helallik alınması için konvoy eşliğinde ambulans ile baba evine getirildi. Baba Hayrettin, anne Ummuhan Yatkak ve kardeşleri, ambulanstan indirilen Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Yatkak’ın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi, köy mezarlığına defnedildi. DHA