Selçuk Özdağ’dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara'daki evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı olayın gerçekleştiği sokaktaki bir apartmanın balkonundan çekilen görüntülerle kamuoyuna yansıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden Özdağ'a gerçekleştirilen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

BAHÇELİ: BU NUMARALAR ESKİDİ

Bahçeli şunları söyledi:

* Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar.

* Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonrada dönüp masumiyet pozuna bürünmesi bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

“İDDİA SAHİBİ İDDİASINI İSPAT ETMESİ LAZIM”

MHP liderinin bu sözleri üzerine, Selçuk Özdağ'ın suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. KRT TV'de yayınlanan Şimdiki zaman programında konuşan Özdağ, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özdağ, şunları söyledi:

* Sadece Orhan Uğuroğlu’nu değil, Afşin Hatipoğlu’nu değil, geçen seneden bugüne kadarki tüm saldırıların incelenmesini istiyorum. Bunu da talep edeceğiz.

* Aynı zamanda sayın Devlet Bahçeli hakkında da iddialarını ispat etmek üzere suç duyurusunda bulunacağız.

* Evimize kamera koymuşuz ve bu şahısları ben tutmuşum, kendimi dövdürttürmüşüm. Sayın Bahçeli böyle söylüyor. Sayın Bahçeli, onu ispat edecek. Bunu sayın Bahçeli’nin ispat etmesi lazım. Çünkü iddia sahibi ispat etmesi lazım iddiasını.

* Bununla ilgili bizim evimize böyle bir kamera koyulmadı. Biz koymayız, böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Delikanlı yaşadık, hür yaşadık, o nedenle emin olmadığı bir şeyi konuşmuş olmak da doğru değildir.

* Tabi koskoca bilge lider. Bilge lider hiç yanılır mı? Benim kafamdaki de kan değildi zaten salçaydı.

* Dilekçeyi hazırlıyoruz. Ya yarın ya da öbür gün suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bu çok büyük bir itham.

* Bize saldırı var, ölümden dönmüşüz ve bir yandan savcılar tehdit ediliyor, bir yandan bizler tehdit ediliyoruz, bir diğe yandan bu olay alkışlanıyor birileri tarafından.

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