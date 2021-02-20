Şerife Bacı vefatının 100. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından olan Şerife Bacı, 1921 yılında İnebolu’dan aldığı mermileri Kastamonu’ya götürürken şehit oldu. Şerife Bacı, vefatının 100’üncü yılında, adının yaşatıldığı Sarıyer Ayazağa’daki parkta anıldı.

Anma törenine Kastamonu Araç Belediye Başkanı Satışmış Sarıkaya, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi Sarıyer ilçe başkanları, CHP İBB Meclis üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çelenk koyma töreni ve saygı duruşuyla başlayan anma programında Şerife Bacı belgeseli izlendi.

Anma töreninde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Buraya Şerife Bacı'nın heykelinin dikilmesi benim için bir gururdu. Özellikle çalışan kadınların bizlere yapacağı önderlik çok önemli. Türk kadını, dünyada misli bulunmayan kahraman bir anadır. Pandemi koşullarında bu töreni yapmamızın amacı bir şeyleri hatırlatmak. Bu süreçte Sarıyer'in de büyük önemi var. Silahlar Rumeli Feneri'nden balıkçı teknelerine yüklendi ve bunlar İnebolu'ya indirildi. İnebolulular ve Kastamonulular memleketlerinin önemini bilmek zorunda.” dedi.

Kastamonu Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da, “Bu ülke kolay kazanılmadı. Halime Çavuş, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar… Vatanımız kahramanlarla dolu” ifadesinde bulundu.