Seyit Rıza’yı anma etkinliği için el ilanı dağıtanlara soruşturma

Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 84. yıl dönümü anma etkinliklerine çağrının yer aldığı el ilanlarını dağıtanlar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 84. yıl dönümü nedeniyle Dersim Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği anma etkinliği için el ilanı dağıtanlar hakkında “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla soruşturma başlattı.

SİYASİLERE VE STK ÜYELERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Eşbaşkanları İbrahim Kasun ile Nurşat Yeşil, HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Özlem Toprak, HDP İl yöneticisi Yasemin Söylemez, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) üyesi Hıdır Yılmaz, Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) Başkanı Selman Yeşilgöz, yerine kayyım atanan Akpazar Belediyesi Eş Başkanı Orhan Çelebi’nin de olduğu siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcisinin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifade işlemleri için çağrıldığı öğrenildi.

İLANDA NE VAR?

12 Kasım günü dağıtılan el ilanında; “Halkımıza çağrımızdır: 15 Kasım 1937’de; Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edilen Seyit Rıza, Uşenê Seydi, Fındık Ağa, Resik Hüseyin, Aliye Mırzê Sıli, Hesenê İvraime Qıjî, Hesen Ağa’yı idamların 84. yılında anıyoruz” ifadeleriyle birlikte anma programının detayları yer alıyordu.

“ORTADA BİR SUÇ YADA SUÇLU YOK”

Açılan soruşturmayla ilgili değerlendirmede bulunan Dersim Araştırmaları Merkezi Başkanı Selman Yeşilgöz, şu ifadeleri kullandı:

* Uzun yıllardır bu anmalar Türkiye'nin birçok ilinde yapılıyor. Zaman zaman bazı engeller oluşuyor ama ilk defa ciddi şekilde bu denli bir baskıyla karşılaşıyoruz.

* Savcının vurguladığı suç ve suçluyu övme gibi birşeyi reddediyoruz. Çünkü ortada daha bir suç ya da suçlu yok.

* O dönemde haksızlığa uğramış idam edilmiş ve on binlerce insanın öldürüldüğü bir durum var ortada.

* İnsanların da kendi atalarının mezar yerlerini istemesi kadar tabi insani bir durum yok. Biz bu çağrımızı insani olarak ele alıyoruz.

* İki çarpıcı olayı biz vurgulamak istiyoruz. Birisi 2011 yılında o dönemin başbakanı ve günümüzün Cumhurbaşkanı Dersim'de bir katliamın yaşandığını ve gerekirse özür dileneceğini vurgulamıştı.

* O dönem bunu bir siyaset malzemesi olarak kullanmıştı. Bir diğeri de Tunceli'de Seyit Rıza anıtının kurulması döneminde yapılan bir suç duyurusunda Tunceli Cumhuriyet başsavcılığı herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı şeklinde iddiayı ret eden bir karar almıştı.

* Böylesine çarpıcı iki karar ortadayken bu sene olayın bu şekilde engellenmiş olmasını açıkçası biz de anlayamadık.

İlginizi Çekebilir Tunceli'de Seyit Rıza anmasına izin verilmedi