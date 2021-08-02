Siyasilerden Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı: Bu vahşete yürek dayanmıyor!

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) tecavüz edilip vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Haytaoğlu’nun korkunç ölümü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

SÖZCÜ İSTANBUL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) tecavüz edilip vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

Haytaoğlu'nun yürekleri sızlatan ölümü, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda vatandaş ve siyasetçi hem tepkisini dile getirdi hem de baş sağlığı mesajı paylaştı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“BU KİRLİ ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Azra Gülendam Haytaoğlu kızımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Caniliklere, ahlaksızlıklara, kadına yönelen şiddete cesaret veren zihniyet, bu acı haberi almamıza sebep olan zihniyettir. Bu kirli zihniyetle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

“ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Antalya’da günlerdir kayıp olan Azra Gülendam Haytaoğlu evladımızın hunharca katledilmesinin üzüntüsünü derinden hissettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Kadına şiddet başta olmak üzere, şiddetin her türlüsünün son bulmasını temenni ediyorum.”

“BU VAHŞETE YÜREK DAYANMIYOR!”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Bu vahşete yürek dayanmıyor! Bir evladımızı daha vahşi bir cinayet sonucu kaybettik. Çocuklarını, gençlerini, sınırlarını, ormanlarını koruyamayan bu düzen değişmelidir! Analar, babalar; sapık ruhlu adamlar yüzünden çocuklarını toprağa vermemelidir.”

“NEYİ KURTARACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: “Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi; ‘Ben bu çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle nefret ettim.' Neyi kurtaracağımızı şaşırdık. Ağaçlar yanıyor, kadınlar katlediliyor, çocuklar istismar ediliyor. Üzgünüz, çok üzgünüz. Sevgili kardeşimiz Azra Gülendam Haytaoğlu'nun mekanı cennet olsun.”

“KADINLARA DÜŞMANLIK EDENLER DE BU CİNAYETE ORTAKTIR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: “Günlerdir aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadınların yaşam hakkını korumak yerine kadınlara düşmanlık edenler de bu cinayete ortaktır. Yeter artık.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE SALDIRANLAR KADINLARIN YAŞAM HAKKINI YOK EDİYOR”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Antalya'da hayatının baharında bir canımız daha vahşice katledildi. İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranlar kadınların yaşam hakkını yok ediyor. Bu yanlıştan dönülmeli. Mekanın cennet olsun Azra Gülendam Haytaoğlu.”

“ARTIK YETER!”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Kelimelerim boğazıma düğümleniyor. Bir kadının gülüşü, hayalleri daha solduruldu. Daha kaç kadın katledilecek? Vahşi bir cinayetle bizlerden koparılan Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Artık yeter!”

“BU CANİLİĞİ, VİCDANSIZLIĞI AKLIMIZ ALMIYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Bu caniliği, bu vicdansızlığı aklımız almıyor. Yeter artık! Cinsel saldırıya uğrayarak vahşice yaşamına son verilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah’tan rahmet diliyorum.”

“ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: “Acı haberler peş peşe geliyor… Antalya’da 5 gündür kayıp olan Azra kızımızın, aşağılık bir cani tarafından cinsel saldırı sonrası katledildiği haberi yüreğimize kor gibi düştü. Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.”

“BİR KADIN DAHA HAYATTAN KOPARILDI”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: “Bir kadın daha hayattan koparıldı… Antalya’da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmiş olarak bulundu. Toplumsal bir sorun olan kadın cinayetlerine karşı hep birlikte dur demeliyiz.”

İlginizi Çekebilir Azra Gülendam Haytaoğlu'dan korkunç haber! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş