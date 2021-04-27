Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Skandal olay! Atatürk resimleri çöpe atıldı

Denizli’de Emsan Doğan Demircioğlu İlköğretim Okulu'nda depodaki Atatürk portreleri, İstiklal Marşı ve gençliğe hitabeler çöpe atıldı. Vatandaşların tepki göstermesinden sonra okul müdürü görevden alındı.

Selami AYDIN
Güncellenme: 18:34, 27/04/2021
HaberlerGündem
Skandal olay! Atatürk resimleri çöpe atıldı

Denizli'de Emsan Doğan Demircioğlu İlköğretim Okulu’nda depoda temizlik yaptıkları belirtilen görevli personel Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri ile üzerinde gençliğe hitabe ve İstiklal Marşı yazılı çerçeveleri çöpe attı.

Okulun hemen yanı başında çöpçüler tarafından alınmak üzere gelişigüzel bir ağaç dibine bırakılan Atatürk portrelerini gören bir vatandaş videoya kaydetti.

Videonun internette yayınlanmasından sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar durumu ‘utanç verici' olarak nitelendirdi, Atatürk portrelerinin kasıtlı olarak atıldığını savundu.

Denizli Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatarak Okul Müdürü Ruhi Öz'ü görevden aldı. Yapılan açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden; Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İlginizi ÇekebilirKaymakamlık önündeki Atatürk heykelinin durumu içler acısıKaymakamlık önündeki Atatürk heykelinin durumu içler acısıİlginizi ÇekebilirAtatürk'ün vasiyetinin iptali istenemeyecek!Atatürk'ün vasiyetinin iptali istenemeyecek!
Altın Atatürk CHP dava Denizli heykel mahkeme Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk okul Samsun
Yayınlanma Tarihi:18:20,