Skandal olay! Atatürk resimleri çöpe atıldı

Denizli'de Emsan Doğan Demircioğlu İlköğretim Okulu’nda depoda temizlik yaptıkları belirtilen görevli personel Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri ile üzerinde gençliğe hitabe ve İstiklal Marşı yazılı çerçeveleri çöpe attı.

Okulun hemen yanı başında çöpçüler tarafından alınmak üzere gelişigüzel bir ağaç dibine bırakılan Atatürk portrelerini gören bir vatandaş videoya kaydetti.

Videonun internette yayınlanmasından sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar durumu ‘utanç verici' olarak nitelendirdi, Atatürk portrelerinin kasıtlı olarak atıldığını savundu.

Denizli Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatarak Okul Müdürü Ruhi Öz'ü görevden aldı. Yapılan açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu'nda Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden; Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” denildi.

İlginizi Çekebilir Kaymakamlık önündeki Atatürk heykelinin durumu içler acısı