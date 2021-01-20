Sokağa çıkma yasakları kademli olarak ne zaman kaldırılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanıyor. Ayrıca bakanlık, yasakların ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

ERDOĞAN: KADEMLİ OLARAK KALDIRACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Kabine toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın başlamasıyla birlikte yasakların da kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Yeni haftada Kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı.

YASAKLAR NASIL KALDIRILACAK? YENİ NORMAL NASIL OLACAK?

Yeni normalleşme adımları kapsamında ilk yürürlüğe girmesi beklenen adımlardan biri sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması olacak. Hafta içleri 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasaklarının 23.00'de başlaması, hafta sonu ise yasakların akşam saatlerinde olması bekleniyor.

Ayrıca yaklaşık bir aydır hastanelerin normal hasta kabulünde ve acil olmayan ameliyatlarda kısıtlamalar uygulanıyordu. Dün itibariyle sağlık çalışanlarının iptal edilen izinleri yeniden eski düzenine kavuştu. Hastanelerdeki kısıtlamaların da yakın zamanda kaldırılması akla gelen adımlardan biri.

Yasaklar kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin de çalışma şekli değiştirilmişti. Yeni normalleşme planları kapsamında işletmeler tekrardan müşteri kabul etmeye başlayacak. Ancak bu sadece HES kodu uygulamasıyla mümkün olacak.