Soma davası gergin başladı! Madenci yakınları: Canlarımızı alanlar elini kolunu sallayarak geziyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından yürütülen adli süreçte mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başladı.

Önceki davada haklarında 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası verilen ve yattıkları süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve maden ocağının teknik nezaretçisi olan Ertan Ersoy'un tahliye durumları devam ederken, Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç olmak üzere 4 sanığın ifadeleri alınacak. Sanıkların davaya SEGBİS ile katıldı.

MADENCİ YAKINLARI AÇIKLAMA YAPTI

Dava öncesi faciada hayatını kaybeden madencilerin yakınları, sivil toplum örgütleriyle birlikte ellerindeki döviz ve pankartlarla duruşmanın yapılacağı Akhisar Ceza Mahkemesi'nin girişinde basın açıklaması yaptı.

Madenci yakınlarına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İzmir Milletvekilleri Serpil Kemalbay ile Murat Çepni de destek verdi.

“BUNUN ADI ADALET DEĞİL, SOSYAL CİNAYET DÜZENİDİR”

Madenci yakınları adına konuşma yapan ve Soma maden faciasında babası Erdoğan Köse'yi kaybeden Berkan Köse, maden kazasının ihmal ve patronun fazla hırsı yüzünden yaşandığını dile getirdi.

“Patronlar, bu katliamın gerçek sorumlularıdır ve yargılanmalıdır” diyen Köse, şöyle konuştu: “Yargıtay'ın verdiği karar bir kez daha bizi derinden yaraladı. Canlarımızı alanlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor. Bunun adı adalet değil bunun adı sosyal cinayet düzenidir. Bizlerin döktüğü gözyaşlarının artık başkalarının dökmesini istemiyoruz.”

Konuşmaların ardından grup, duruşmayı izlemek için dağıldı. Duruşmayı izleyecek olanlar, HES kodları sorgulandıktan sonra içeri alındı.

Öte yandan duruşmanın yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunun etrafını barikatlarla çeviren polis ekipleri, davayı takip edecek olan aileler ve avukatlara HES kodu sorgulaması yaptı.

“BİZ DE TARİFSİZ ACILAR YAŞADIK, BERAATIMI İSTİYORUM”

Sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşma geçmişini okuduktan sonra, madencilerin avukatları sanıkların SEGBİS ile bağlanmasına tepki gösterdi. İşçilerin aileleri de bu karara alkışla tepki gösterirken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

İlk sözü Can Gürkan'a verilmesinin ardından Gürkan, “Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Gürkan'ın konuşması sırasında izleyiciler bir de daha tepki gösterdi ve salonda sözlü gerginlik yaşandı. Gürkan'ın avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.

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