Son dakika… Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ihanet hançerini çıkarmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının ilk etabının açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Ben merkezi hükümetten şunu beklerim, İstanbul'a ihanet edildiği söylendi. En yetkili kişi tarafından “Biz İstanbul'a ihanet ettik” cümlesi kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor. Lütfen belediye başkanlarımıza engel olmayın ve kentlere hizmet etsinler.

SİZ MİLLET İTTİFAKI’NIN BELEDİYE BAŞKANLARISINIZ

– İstanbul bir beton ormanı olmayı hak etmiyor. İnsanlarımızın kuş görmeye hakları yok mu? Temiz bir hava görmeye hakları yok mu? İstanbul yaşanılabilir bir kent hale getirilecek, bu yapılacak. Dolayısıyla merkezi yönetim engel çıkardığı taktirde yine yapılacak. Hiçbir engel, ağacı ve doğayı sevmemize engel olamaz.

– Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Millet İttifakı'nın belediye başkanlarısınız. Onlar eğrisi ile doğrusu ile bir mirası devraldılar. Onlara şunu söyledim, asla şikâyet etmeyeceksiniz. Her türlü engeli çıkarıyorlar doğru ama belediye başkanlarımız her türlü azim ve kararlılığını göstermelidir. O azmi ve kararlılığı gösterenlerden biri de sayın belediye başkanımızdır.